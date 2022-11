APలో కేసీఆర్ చెప్పినట్లు జరుగుతుందా? వైసీపీనా? టీడీపీనా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కుల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు(కేసీఆర్) రెండురోజుల క్రితం మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీజేపీ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసిన తర్వాత ఢిల్లీ, రాజస్తాన్, ఏపీ ప్రభుత్వాలను కూడా టార్గెట్ చేసిందని ఆరోపించారు. తమదగ్గరున్న వీడియోలో అందుకు సంబంధించి చర్చ కూడా జరిగిందని చెప్పారు. కేసీఆర్ చెప్పినట్లుగా ఏపీ ప్రభుత్వం కూలిపోయేతంగా బలహీనంగా ఉందా? లేదంటే ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం బలహీనంగా ఉందా? అనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో నడుస్తోంది.

English summary

As KCR said, is the AP government so weak that it collapses?Or is the opposition Telugu Desam weak?The debate is going on in political circles.