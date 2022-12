BRS Vs TDP: నిను వీడని నీడను నేనే!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ ఖమ్మంలో విజయవంతంగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభ గురించి భారతీయ జనతాపార్టీ ఏమనుకుంటోంది? ఆ పార్టీ వైఖరి ఎలా ఉండబోతోంది? రాజకీయ త్రాసులో మొగ్గేదెంత? తగ్గేదెంత? అంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో లెక్కలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏపీలో వైసీపీకానీ, తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ కానీ భారతీయ జనతాపార్టీతో పొత్తు కోసమే చంద్రబాబునాయుడు సభ నిర్వహించారంటూ విమర్శలు ఎక్కుపెట్టాయి.

English summary

What does Bharatiya Janata Party think about Telugu Desam Party's successful public meeting in Khammam?What will be the attitude of that party?