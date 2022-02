Andhra Pradesh

ఉక్రెయిన్ పై తీవ్రస్థాయిలో రష్యా విరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులు విలవిల్లాడుతున్నారు. భీకర పోరు జరుగుతున్న ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకుపోయిన తెలుగు విద్యార్థులను తిరిగి స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న ఏపీ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. ఇక టీడీపీ కూడా ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న వారి కోసం రంగంలోకి దిగింది.

A TDP NRI cell has entered the field to repatriate Telugu students stranded in Ukraine to India. Chandrababu spoke to Telugu students in Ukraine through a zoom meeting and told them to be brave.