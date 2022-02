భయం - భయంగా : ఉక్రెయిన్ లో 1500 తెలుగు విద్యార్ధులు : సాయం కోసం నిరీక్షణ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్ పైన రష్యా యుద్దంతో ఇప్పుడు అక్కడ తెలుగు విద్యార్ధులు భయం భయంగా గడుపుతున్నారు. అక్కడ చిక్కుకున్న భారతీయులను..విద్యార్జులను తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అయితే, ఉక్రెయిన్ ఏయిర్ స్పేస్ పైన నిషేధం విధించటంతో అక్కడ చిక్కుకున్న వారిని తెచ్చేందుకు వెళ్లిన విమానం వెనక్కు వచ్చేసింది. దీంతో..ఉక్రెయిన్ లోని భారత రాయబార కార్యాలయ అధికారులు.. కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆందోళన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ పొరుగు దేశాల నుంచి స్వదేశాలకు రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ప్రధాని మోదీ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తో చర్చల సమయంలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు.

English summary

With the Russian war over Ukraine, Telugu students there are now living in fear. The Center is making efforts to bring back the Indians and students