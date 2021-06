ThankYouLokeshAnna : పరీక్షల రద్దు లోకేష్ విజయంగా టీడీపీ హైప్, సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు పదవ తరగతి మరియు ఇంటర్ పరీక్షలపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ, సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్న టైం షెడ్యూల్లో పరీక్షలు నిర్వహించడం, ఫలితాలను ప్రకటించడం వీలు కాదని పేర్కొన్న ఏపీ ప్రభుత్వం ఫైనల్ గా పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది.పరీక్షల నిర్వహణ విషయంలో మొండిగా ప్రవర్తించిన ఏపీ ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేసినట్లుగా చివరకు పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఇది టీడీపీ సాధించిన విజయంగా జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

Nara Lokesh, who has been waging a massive campaign against the AP government to cancel exams , has been widely touted as the credit for canceling the exams.on social media, posts are trending saying that ThankYouLokeshAnna.