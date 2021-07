రాజధాని అమరావతిపై ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి షాకింగ్ కామెంట్స్, నిరసన సెగ, మందడంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఫైర్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి అమరావతి ఉద్యమం పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజధాని అమరావతిలో జరిగేది రైతుల ఉద్యమం కాదని అది కేవలం ఫొటో ఉద్యమం అని ఆమె మండిపడ్డారు.మందడం నూతన సచివాలయం ప్రారంభం సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం సీఎం జగన్ తోనే అభివృద్ధి చెందుతుందని ఉండవల్లి శ్రీదేవి తేల్చిచెప్పారు.

English summary

Tadikonda MLA Undavalli Sridevi made sensational remarks on the Amravati movement. She was incensed that what was happening in the capital, Amravati, was not a farmers' movement, it was just a photo movement. Earlier, she was stopped by protesters. Amravati JAC intercepted her vehicle.