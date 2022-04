శివాలయ పునఃప్రతిష్ఠలో అపశృతి: భక్తులపై పడిన ధ్వజస్తంభం; పలువురికి గాయాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కాకినాడ జిల్లాలో శివాలయ పున ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో అపశృతి జరిగింది. ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్ట జరుగుతున్న క్రమంలో, దానికి కట్టిన తాడు తెగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా ధ్వజస్తంభం అక్కడికి వచ్చిన భక్తులపై పడింది. దీంతో పలువురు భక్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే గాయపడిన భక్తులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఏపీ లోని కాకినాడ జిల్లా తాళ్ళరేవు మండలం నీలపల్లి లో శుక్రవారం నాడు జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఎవరికీ ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అక్కడికి వచ్చిన వారంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

English summary

Devotees injured in the re-establishment of the Shivalayam in Kakinada district. flagpole rope broke and the flagpole fell on the devotees. Many people were injured in the incident.