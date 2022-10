వచ్చే మంగళవారం తేలిపోనున్న అమరావతి భవిష్యత్తు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి సంబంధించిన కీలకమైన విచారణ సుప్రీంకోర్టులో నవంబర్ 1న జరగబోతోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యూయూ లలిత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ కేసుని విచారించబోతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్, అమరావతి పరిరక్షణ కమిటీ, మరో ముగ్గురు వేసిన పిటిషన్ల మీద అదేరోజు విచారణ జరగబోతోంది.

English summary

A crucial hearing related to Amaravati, the capital of Andhra Pradesh, is going to be held in the Supreme Court on November 1.