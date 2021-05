నరేంద్ర చేసిన తప్పేంటో ప్రభుత్వం చెప్పాలి.!ధూళిపాళ్లను పరామర్శించిన నారా లోకేష్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలునుండి విడుదలై విజయవాడ చేరుకున్న టీడిపి నాయకుడు ధూళిపాళ్ల నరేంద్రకు సంఘీభావం తెలిపారు టీడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. అక్రమ కేసులకు భయపడేది లేదని న్యయపోరాటం చేసే సామర్థ్యం తెలుగుతమ్ముళ్లకు ఉందని లోకేష్ నరేంద్రను ఓదార్చారు. సంగం డెయిరీ వ్యవహారంలో ఆ సంస్థ ఛైర్మన్‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర చేసిన తప్పేంటో అధికార వైసీపి ప్రభుత్వం చెప్పాలని నారా లోకేశ్‌ ప్రశ్నించారు.

English summary

Nara Lokesh visited Narendra, who was released on bail in the Sangam Dairy case. Went to the Narendra house in Vijayawada and met him in private for a while.