కోనసీమ విధ్వంసానికి ప్రభుత్వ వైఖరే కారణం.!సీఎం జగన్ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలన్న సీపిఐ నారాయణ.!

అమరావతి/హైదరాబాద్ : కోనసీమ కదనరంగంపై రాజకీయ నేతల స్పందన మొదలైంది. అదికార పార్టీ నేతలతో పాటు ప్రతిపక్ష టీడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, సనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, బీజేపి అద్యక్షుడు సోము వీర్రాజు తమదైన కోణంలో స్పందించారు. తాజాగా సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ కె. నారాయణ కొనసీమ కొట్లాటలపై ఘాటుగా స్పందించారు. అధికార పార్టీ ప్రమేయంతోనే హింస చోటుచేసుకుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు నారాయణ.

CPI (M) national secretary Dr K Narayana said there would have been no problems if Ambedkar had been named before Konaseema district. On Wednesday, Narayana said Konaseema had collapsed due to opposition to Chief Minister YS Jaganmohan Reddy's government.