మహాశివరాత్రి విశిష్టత; లింగోద్భవం అంటే.. శివరాత్రి ఉపవాస, జాగరణ వల్ల కలిగే ఫలితాలివే!!

భక్తవ శంకరుడు, భోళా శంకరుడు అయిన పరమేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినం. మాఘ బహుళ చతుర్దశి నాటి మహాశివరాత్రి అంటే శివయ్యకు, శివయ్య భక్తులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. మహాశివరాత్రి రోజు ప్రతి ఒక్కరూ ఉపవాసం, జాగరణ దీక్షలతో, రోజంతా శివనామస్మరణతో గడుపుతారు.

English summary

Maha Shivratri is one of the most auspicious Hindu festivals Of lord shiva. It is celebrated annually in honour of Lord Shiva. Maha Shivratri is a great festival of convergence of Shiva and Shakti.