ఏపీ ప్రభుత్వానికి టెన్షన్ తప్పింది - పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవంటూ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రభుత్వానికి సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ టెన్షన్ తప్పింది. సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులు తలపెట్టిన 'చలో విజయవాడ' కార్యక్రమం వాయిదా పడింది. 2009 ఎన్నికల సమయంలో తాము అధికారంలోకి వస్తే వెంటనే సీపీఎస్ రద్దు చేస్తామని నాడు జగన్ హామీ ఇచ్చారు. అయితే, తాము ఇచ్చిన హామీల్లో 95 శాతం మేర ఇప్పటికే అమలు చేసామని.. అమలు చేయాల్సిన 5 శాతం హామీల్లో సీపీఎస్ విధానం కూడా ఉందంటూ ప్రభుత్వంలోని ముఖ్య నేతలు చెబుతూ వచ్చారు. సీపీఎస్ స్థానంలో జీపీఎస్ అమలు దిశగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు చేసింది.

English summary

The proposed ‘Chalo Vijayawada’ call on September 1 has been postponed to September 11, Demanding the State government abolish the CPS and restore the Old Pension Scheme.