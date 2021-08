ఏపీలో కేంద్ర పథకాలు మినహా అభివృద్ధి లేదు ; శ్రీవారి దర్శనానంతరం కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి నిన్న, ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఆయన తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. కిషన్ రెడ్డి వెంట ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కూడా స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లారు. తిరుపతిలో స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన అనేక కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Union Minister Kishan Reddy clarified that the Central Government is supporting ap in all possible ways. He said there was a delay in the allocation of funds of works to be spent by the state in some central schemes. Kishan Reddy has targeted the Jagan government saying that there is no development in the state except for central schemes. Stating that the Telugu states should resolve water disputes, Kishan Reddy said that the Centre's intention was to resolve issues amicably.