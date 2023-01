ప్యాకేజీ స్టార్ దేశభక్తి ఇది.. రిపబ్లిక్ డే సాక్షిగా మళ్ళీ దొరికిన పవన్ కళ్యాణ్!!

మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించిన పవన్ కళ్యాణ్ జెండా వందనం సమయంలో చేసిన తప్పు ప్రత్యర్థి వర్గాలు ఆయనను టార్గెట్ చెయ్యటానికి కారణంగా మారింది.

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రోజుకో రకంగా రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు ఎప్పుడు ఎవరు ఏ తప్పు చేసినా ప్రత్యర్థి పార్టీలకు ఇట్టే దొరుకుతున్నారు. ఇక ముఖ్యంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేసినా భూతద్దం పెట్టి చూసేవాళ్ళు ఏపీలో పెరిగిపోయారు.

ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచార రథం ప్రచార బరిలోకి దిగుతున్న వేళ వారాహి వాహనం పందిబస్సు వారాహి అంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ ను సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్రోల్ చేయడానికి మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసులో నిర్వహించిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు కారణమయ్యాయి. ఇంతకు ఏం జరిగిందంటే..

English summary

During the Republic Day celebrations, Pawan Kalyan forgot to remove his sandals while hoisting the flag in the party office and saluting the flag. Due to this, he is being trolled for insulting the national flag.