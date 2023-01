టీడీపీ-జనసేన పొత్తు రోడ్ మ్యాప్ ఖరారు ! మధ్యలో బీజేపీ చేరిక ?.. అందరికీ ప్రయోజనం ఇలా..?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో టీడీపీ-జనసేన మధ్య పొత్తుకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు ఇరు పార్టీలు సంకేతాలు ఇచ్చేశాయి. ఇప్పటికే రెండుసార్లు భేటీ అయిన చంద్రబాబు-పవన్ కళ్యాణ్ దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలపై చర్చించారు. ఇద్దరూ కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు గతేడాదే చెప్పేసిన వీరిద్దరూ.. ఇప్పుడు పొత్తు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం కావాలి, ఎక్కడ కొనసాగాలన్న దానిపైనా ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేశారు. దీంతో టీడీపీ-జనసేన పొత్తు రోడ్ మ్యాప్ ఇప్పుడు ఆసక్తి రేపుతోంది.

English summary

roadmap for tdp-jansena tie-up has been confirmed almost as bjp joins both parties coalition in telangana first and andhra later.