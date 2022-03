సభ ముందుకు మూడు రాజధానుల బిల్లు..!? సభలో చర్చ - తేల్చేద్దాం : ఎన్నికల నినాదమా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో రాజధానుల పైన స్పష్టత ఇవ్వాలని జగన్ ప్రభుత్వం భావిస్తోందా. అమరావతిలో నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలంటూ హైకోర్టు తీర్పు తరువాత ఈ అంశం పైన ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత లేదు. హైకోర్టు తీర్పు పైన అప్పీల్ కు వెళ్లలేదు. బడ్జెట్ ప్రసంగంలోనూ ఎక్కడా మూడు రాజధానుల అంశం ప్రస్తావించలేదు. అమరావతికి మాత్రం నిధులు కేటాయింపు చూపారు. ఇదే సమయంలో మూడు రాజధానులే తమ విధానమని మంత్రులు..వైసీపీ నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ నెల 21న రాజధానుల అంశం పైన సభలో చర్చ చేపట్టి.. బిల్లు ప్రవేశ పెట్టే అంశం పైన క్లారిటీ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

English summary

CM Jagan once again will be introducing the three capitals bill in assembly and have a discussion on the same.