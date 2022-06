ప్రజావేదిక కూల్చివేతకు మూడేళ్ళు.. విధ్వంసానికి బ్రాండ్అంబాసిడర్ జగన్; లోటస్ పాండ్ కూల్చివేత ఎప్పుడు?: టీడీపీ

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విధ్వంసం కొనసాగుతోందని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ప్రజా వేదిక కూల్చివేత తో ప్రారంభమైన జగన్మోహన్ రెడ్డి విధ్వంసాల పర్వం నేటికీ కొనసాగుతుందని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏపీలో అధికారం చేపట్టిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా వేదిక కూల్చివేతతో పాలనకు శ్రీకారం చుట్టారని మండిపడుతున్నారు.

The destruction of Andhra Pradesh began when Praja Vedika was demolished on this day 3 years ago. From the beginning ysjagan ’s intent was clear; destroy institutions, destroy democracy, destroy human rights, destroy systems, destroy the future of the people of the State. pic.twitter.com/Dr7qZMpHD0

It has been three years since the demolition of the Praja vedika, when will the brand ambassador of destruction Jagan's Lotus Pond demolished? The TDP and Nara Lokesh have targeted Jagan and the YSRCP government.