పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పులిభయం; మూడు దూడల మృతితో శివారు గ్రామాల రైతుల్లో టెన్షన్

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పులుల భయంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమల అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంలోని శివారు గ్రామాల్లో వరుసగా దూడలు మృత్యువాత పడుతుండడం ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. వరుసగా మూడు రోజుల్లో రెండు దూడలు మృతి చెందడంతో.. వాటిని చంపిన జంతువు పులి అని ప్రజలు అనుమానిస్తున్నారు. వరుసగా మూడు రోజులు దూడలు మృతిచెందిన ఘటనలో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

The people in West Godavari district are in fear with tigers. In the villages near dwaraka tirumala forest area, a series of calves are dying leaving people in panic. With the death of two calves in three days in a row, people suspect that it was tiger killing calves.