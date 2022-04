తిరుమల కిటకిట: భక్తులతో నిండిపోయిన తిరుపతి బస్టాండు; అలిపిరి వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్

Andhra Pradesh

తిరుమల తిరుపతి శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తుల రద్దీతో ఇప్పటికే ఐదు రోజుల పాటు విఐపి దర్శనాలను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుని ప్రకటన చేసిన టీటీడీ రేపటి నుండి ఆదివారం వరకు విఐపి దర్శనాలను నిలిపి వేయనుంది. ఇక సాధారణ భక్తులకు దర్శనం టోకెన్లు లేకున్నా దర్శనం చేసుకోవటానికి అనుమతిస్తూ సంచలన ప్రకటన చేసింది.

Tirumala is crowded with devotees. As ttd announced to make darshan without tokens, Tirupati bus stand rushed with devotees and they are waiting for buses. Kilometers of traffic jam at Alipiri