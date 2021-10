తిరుపతి ఎయిర్ పోర్ట్ ఇక ప్రైవేటుకు.. కేంద్రానికి ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా బిడ్డింగ్ ప్రతిపాదనలు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశానికి ఉన్న ఆర్ధిక పరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటు పెట్టుబడుల దిశగా అడుగులు వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే సంస్థలను ప్రైవేటుపరం చేసి తద్వారా ఆర్థిక ఒత్తిడుల నుంచి గట్టెక్కాలని భావిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం విమానాశ్రయాల ప్రైవేటీకరణ పై దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగా దేశంలోని 13 విమానాశ్రయాలను ప్రైవేటు పరం చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. ఇక ఈ జాబితాలో తిరుపతి విమానాశ్రయం కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది.

English summary

The sector is preparing to privatize 13 airports in the country. The list also includes Tirupati Airport. To this end, the Airport Authority of India has sent bidding proposals to the Center.