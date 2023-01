ప్రైవేట్ బస్సుల సంక్రాంతి బాదుడుకు చెక్.. జోరుగా తనిఖీలు; అడ్డగోలుగా దోచేస్తే కేసులేనట!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పెద్ద పండుగ అని అందరికీ తెలిసిందే. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో పట్టణాలన్నీ ఖాళీ అయ్యి పల్లెలు నిండుగా కనిపిస్తాయి. ఇక ఈ సంవత్సరం కూడా సంక్రాంతి పండుగ సమయాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బస్సులు, రైళ్ళు కిటకిటలాడుతున్నాయి. సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే వాళ్లతో బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు రద్దీగా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

The officials of the transport department are entering the field to carry out intensive searches for 10 days to check the sankranti charges of private buses. They are warning that cases will be booked if they icreased bus fares.