ఓలమ్మో ఇలా సేసినాడేటి యెదవ.!శ్రీకాకులం భక్తులను కాశ్మీర్ లో వదిలేసి పరారైన ట్రావెల్స్ బస్.!

అమరావతి/హైదరాబాద్ : కొన్ని సార్లు కొన్ని ఘటనలు హృదయ విధారంగా పరిణమిస్తుంటాయి. అన్నీ ఉండి కూడా దిక్కులేని అనాథలుగా ఎదుటివారి సహాయం కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. కొన్ని సందర్బాల్లో మరీ అత్యంత దయనీయ పరిస్ధితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. శీకాకుంల జిల్లా భక్తులకు సరిగ్గా ఇలాంటి సంఘటనే ఎదురయ్యింది. నమ్ముకున్న ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం పచ్చి మోసం చేయడంతో పడరాని కష్టాలు పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. సాయం కోసం తోటి వారిని అర్థిస్తున్న పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

English summary

Many pilgrims from Srikakulam traveled to the Sindus Pushkars owned by Akul Travels. Travels ownership has charged up to Rs 60,000 from each for this. After taking the pilgrims to Jammu and Kashmir, the Akul Travel Agency representatives left the pilgrims and fled.