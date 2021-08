సత్యప్రమాణాల రగడ.. కాణిపాకంలో బీజేపీ విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి , వైసీపీ ఎమ్మెల్యే శివ ప్రసాద్ రెడ్డి ఏం చేస్తారో ?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సత్య ప్రమాణాల రాజకీయం కాక రేపుతుంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య చోటు చేసుకున్న అవినీతి ఆరోపణలు ఆలయాల్లో సత్య ప్రమాణాల దాకా వెళుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు అవినీతి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ దేవుళ్లతో గేమ్స్ ఆడేస్తున్న తీరు ఏపీ వాసులలో చర్చనీయాంశం కాగా, తాజాగా మరోమారు కాణిపాకంలో సత్య ప్రమాణాలు వ్యవహారం కాక రేపుతోంది.

English summary

In AP politics YCP, oppositionleaders are involving gods names in their political fight . ruling and opposition parties, accusations leveled against each other and going up to the oaths before the gods have become a topic in AP politics. In the latest Chittoor district the fight between the BJP and YCP ranks over Tippu Sultan statue issue in Proddatur, have accused each other of corruption allegations. In particular, the war of words between BJP state general secretary Vishnuvardhan Reddy and Proddatur YCP MLA Rachamallu Sivaprasad Reddy was raging. It finally went to the truth standards. Now in Kanipakam there is tension as Vishnu Vardhan Reddy goes to the truth standard, and said that he is taking oath before god.