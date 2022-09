TTD: కల్పవృక్ష వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు, చెన్నై గొడుగులతో పాదయాత్ర, నీరాజనం పట్టిన భక్తులు !

Andhra Pradesh

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/తిరుపతి: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో నాలుగో రోజైన శుక్ర‌వారం ఉదయం శ్రీమలయప్ప స్వామివారు ఉభయదేవేరులతో కలిసి రాజ‌మ‌న్నార్ అలంకారంలో క‌ల్ప‌వృక్ష వాహనంపై భక్తులకు అభయమిచ్చారు. ఉదయం 8 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు స్వామివారు నాలుగు మాడ వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కల్పించారు.

Tirumala: సింహ వాహనంపై యోగ నరసింహుని అలంకారంలో శ్రీవారు, భక్త బృందాలు, కర్పూరహారతులు!

English summary

Tirumala: Wearing Rajamudi (head gear), holding a Dandam, Sri Malayappa flanked by Sridevi and Bhudevi on either side, cheered His devotees on the majestic Rajamannar Alankaram on the fourth day morning on Friday on Kalpavriksha Vahanam in Tirumala.