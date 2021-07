జోరుగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్ల బిజినెస్ .. ఆ ట్రావెల్స్ పై కేసు పెట్టిన టీటీడీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు టీటీడీ వెబ్ సైట్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిని అదునుగా చేసుకున్న పలు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థలు తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు దర్శనం టిక్కెట్లు కూడా తామే బుక్ చేయిస్తామని భక్తుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వసూళ్లకు తెరలేపాయి. ఇలాంటి వారిపై ఉక్కుపాదం మోపటానికి టీటీడీ సిద్ధమైంది.

English summary

It is a known fact that the Tirumala Tirupati Temple offers the facility of booking tickets through the TTD website to the devotees who come for the darshan of Sri Venkateswara Swamy. However, many private travel agencies have resorted to charging large sums of money to devotees for booking darshan tickets to Tirumala.TTD is prepared to take serious action on such people. TTD vigilence filed case on chennai revathi padmavathi travels regaurding black marketing of TTD tickets.