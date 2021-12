ఏపీలో మరో రెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదు - మొత్తం సంఖ్య నాలుగు : విదేశాల నుంచి రాక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తున్న ఒమిక్రాన్ క్రమేణా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విస్తరిస్తోంది. ఏపీలో తాజాగా ఇద్దరికి ఒమిక్రాన్ నిర్దారణ అయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో..ఏపీలో ఒమిక్రాన్ కేసుల సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన మహిళకు ఒమిక్రాన్‌ నిర్ధారణ అయినట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. సదరు మహిళ ఈనెల 19న కువైట్‌ నుంచి విజయవాడకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి స్వస్థలం అయినవిల్లి మండలం నేదునూరు వెళ్లింది. ఆమె నమూనాలను జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌కు పంపగా ఒమిక్రాన్‌ నిర్ధారణ అయింది.

English summary

Two more Omicron cases detected in Andhra Pradesh. With these two toal cases in the state raised to four. Both cases retrunees from UAE.