Andhra Pradesh

ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు తుపాకీ మోతలతో దద్దరిల్లింది. గత కొద్దిరోజులుగా ఆంధ్రా ఒడిశా సరిహద్దు బోర్డర్లో మావోయిస్టుల కదలికల నేపథ్యంలో పోలీసులు కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒడిశాలోని మల్కన్ గిరి జిల్లా, విశాఖ ఏజెన్సీ సరిహద్దు గ్రామం తులసి పాడు ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు పోలీసుల మధ్య ఎదురుకాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు మరణించినట్లు సమాచారం. ఇంకా పోలీసుల సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది.

మావోయిస్ట్ బూబీ ట్రాప్స్ ;10 ట్రాప్స్ ను గుర్తించిన పోలీసులు, కూంబింగ్ చేస్తున్న భద్రతాబలగాలే టార్గెట్

English summary

Firing between Maoists and police in the AOB forest, Visakhapatnam agency. Three Maoists were reported killed in the crossfire. Yet the police search operation continues.