Andhra Pradesh

oi-Rajashekhar Garrepally

విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అభినందనలు తెలిపారు. విశాఖపట్నంలోని 1000 పడకల జంబో కరోనా ఆస్పత్రిని కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జగన్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు.

English summary

Union Minister Dharmendra Pradhan lauded Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. He started the 1000 bed covid Hospital in Visakhapatnam. Speaking on the occasion, Dharmendra Pradhan said that Prime Minister Modi and CM YS Jagan were the charismatic leaders.