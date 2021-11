అమరావతి పాదయాత్రకు కౌంటర్ గా ఉత్తరాంధ్ర పాదయాత్ర ..మూడు రాజధానుల మద్దతుకై; వైసీపీ వ్యూహమేనా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతినే ఏకైక రాజధానిగా ఉండాలని రాజధాని ప్రాంత రైతులు కొనసాగిస్తున్న ఉద్యమంలో భాగంగా న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం అంటూ మహా పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. వైసీపీ మినహా మిగతా పార్టీలన్నీ అమరావతి ప్రాంత రైతులకు మద్దతు ప్రకటిస్తే వైసిపి మాత్రం అమరావతి రైతుల మహాపాదయాత్రపై మండిపడుతుంది.ఇక ఇదే సమయంలో మూడు రాజధానులు మద్దతుగా ఉత్తరాంధ్ర వేదికగా పాదయాత్ర సన్నాహాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.

English summary

Arrangements are being made to organize the Uttarandhra Padayatra in support of the three capitals. There is talk that the padayatra will be part of the YCP's strategy to counter the Amaravati padayatra.