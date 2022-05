టీడీపీ గొప్ప పార్టీ.. కితాబిచ్చిన వల్లభనేని వంశీ; వ్యాఖ్యల మతలబు అదేనా? ఆసక్తికరచర్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ గొప్ప పార్టీ అని, తానెప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీని తిట్టలేదు అని టిడిపి రెబెల్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ మోహన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో దుమారం రేపాయి. నిన్నటిదాకా టీడీపీపై దుమ్మెత్తిపోసిన వల్లభనేని వంశీ సడన్ గా ఇలా మాట్లాడుతున్నారేంటి ? అన్న చర్చ జరుగుతుంది. వైసీపీలో అంతర్గత పోరు నేపధ్యంలో వల్లభనేని వంశీకి పొమ్మనలేక పొగబెడుతున్నారా అన్న చర్చ జోరందుకుంది.

English summary

Vallabhaneni Vamsi described the TDP as a great party. He said he never cursed TDP. There will be an interesting discussion on his remarks in the wake of the YCP internal war in Gannavaram recently.