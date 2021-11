వైసీపీ నేతలను చెప్పులతో కొడతాం, ఎవర్నీ వదలం; తాట తీస్తాం: వంగలపూడి అనిత, దేవినేని ఉమా ఫైర్

Andhra Pradesh

అసెంబ్లీలో చంద్రబాబుపై వైసీపీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కన్నీరు పెట్టుకున్న తీరు ఏపీ టీడీపీ నేతలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తోంది. అసెంబ్లీలో వైసీపీ నేతల తీరుపై టిడిపి నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీని బూతు పురాణంగా మార్చేశారని తెలుగు మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ఆరోపణలు గుప్పించారు. అసెంబ్లీ అరాచకాలకు అడ్డాగా మారిందని జగన్ రెడ్డి సీఎం కాదు ముఠా నాయకుడు అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ బిడ్డ పై నిందలు వేసినా నాని, 'కాం' బాబు లకు కౌరవులకు పట్టిన గతే పడుతుందని వంగలపూడి అనిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

సభలో చంద్రబాబుపై అభాండాలు.. జగన్ వెకిలి నవ్వులు, సంస్కారం ఇదేనా: భగ్గుమన్న టీడీపీ నేతలు

TDP leaders are incensed that YCP leaders who made indecent remarks on Chandrababu and Bhubaneswar will be slapped and asked to leave. Vangalapudi Anita, Devineni Uma, Bonda Uma and Nimmala Ramanaiudu were fired for taking your palm.