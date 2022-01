Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని, చిత్తూరు జిల్లాలో దళిత మహిళను పోలీసులు వేధింపులకు గురి చేశారని బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ జాతీయ మహిళా కమిషన్ కు లేఖ రాశారు. ఈ సందర్భంగా వంగలపూడి అనిత ఏపీ ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Vangalapudi Anita wrote a letter to the National Commission for Women (NCW) alleging that chittoor town police had shown cruelty on a Dalit woman. It was suggested that an inquiry be held into the incident and action be taken against those responsible.