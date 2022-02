వంగవీటి రంగా అభిమానులు తల్చుకుంటే ప్రభుత్వాన్ని...వంగవీటి రాధా సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వంగవీటి రాధా మరోమారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వంగవీటి రంగా అభిమానులు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని, ప్రభుత్వాన్ని కూల్చాలన్నా, ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టాలన్నా అది రంగా అభిమానులతో సాధ్యమవుతుందని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయవాడ 28వ డివిజన్ శ్రీనగర్ కాలనీలో వంగవీటి రంగా కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన వంగవీటి రాధా పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.

English summary

Vangaveeti Radha made sensational remarks if vangaveeti Ranga fans really want that the government can be overthrown, or maintained they will definitely do it.