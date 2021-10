ఆడవారిని తిట్టే నీచ సంస్కృతి టీడీపీది; చంద్రబాబులా జగన్ కుట్రలు చెయ్యలేదు: వాసిరెడ్డి పద్మ, తానేటి వనిత ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు మధ్య మాటల దాడి కొనసాగుతూనే ఉంది. పట్టాభి వ్యాఖ్యల దుమారంతో మొదలైన రచ్చ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. రేపు సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి టిడిపి నేతలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు బూతులు మాట్లాడుతుంటే చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడని వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పట్టాభి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా రెండు రోజుల పాటు వైసీపీ జనాగ్రహ దీక్షలను నిర్వహించింది

చంద్రబాబుపై లక్ష్మీ పార్వతి, సజ్జల సంచలనం : అల్లుడి గురించి అత్తే చెప్పాలి; మోడీని బోసడీకే అని పలకరించాలి !!

English summary

AP Women and Child Welfare Minister Taneti Vanitha said that AP CM Jagan did not come to power by conspiring like Chandrababu.Vasireddy Padma, chairman of the Women's Commission, angry on the TDP vile culture of insulting on women.