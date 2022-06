ఆస్పత్రుల దుస్థితిపై విడదల రజిని ఫైర్; మెరుగైన వైద్యం లక్ష్యంగా అధికారులకు మంత్రి ఆదేశం!!

Andhra Pradesh

ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడదల రజిని అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళగిరి పట్టణంలోని ఏపీఐఐసీ భవన్‌లో అధికారులతో మంత్రి విడుదల రజిని సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ విభాగం ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి విడదల రజిని నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆస్పత్రుల నిర్వహణపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Health Minister Vidal Rajini held a review meeting with senior officials of the National Health Mission. During the meeting, Minister Vidala Rajini said that Jagan's goal was quality medicines, treatment and that AP should be at the forefront in all fields.