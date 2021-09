వీడియో : నెల్లూరు జిల్లాలో దారుణం ; వేరే వ్యక్తితో వ్యభిచారం చెయ్యమని యువతిపై పైశాచిక దాడి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో మహిళలపై దాడులు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ఒకపక్క దేశవ్యాప్తంగా మహిళలపై కొనసాగుతున్న దాడులపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నా, మృగాళ్ల తీరులో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. ఎక్కడో ఒక చోట నిత్యం మహిళలు వేధింపులకు గురిచేస్తున్న ఘటనలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇక తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యువతులపై దాడులు పెరిగిపోయాయి. మహిళలపై ఇష్టానుసారంగా దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారు. వికృత చేష్టలకు దిగుతున్నారు. ఇక లైంగిక వేధింపులు నిత్యకృత్యంగా మారిపోయాయి.

చిత్తూరులో మరో కామాంధుడి రాక్షస క్రీడ : ఇద్దరు బాలికలను మిద్దెపైకి తీసుకెళ్ళి ఆపై ..

English summary

In Nellore district, a young woman was indiscriminately beaten by a man with a stick and he forcing her to commit prostitution with another man. As the video went viral on social media, the situation in the state was making people panic.