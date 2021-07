Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో, రాష్ట్ర రాజకీయాలలో అతి కీలకమైన విషయాలపై మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ? ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అనేక విషయాలపై పోరాటం సాగించాల్సిన సమయంలో చంద్రబాబు సైలెంట్ గా ఎందుకు ఉన్నారు ? ప్రతి చిన్న విషయానికి వైసీపీ సర్కార్ పై విరుచుకుపడే చంద్రబాబు ఇటీవల కాలంలో మౌనం ఎందుకు దాల్చారు అంటే అందుకు షాకింగ్ సమాధానం చెబుతున్నారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి.

English summary

TDP chief Chandrababu Naidu to remain silent on the most crucial issues during the parliamentary sessions. YCP MP Vijayasai Reddy gave a shocking answer . chandrababu kept silence for his son Lokesh who had been caught in WhatsApp chat on judges.