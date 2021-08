దేవతా వస్త్రాలు ధరించి బాబు రాజ్యమంతా తిరిగినట్టు, లోకేశాన్ని యువరాజును చేసినట్టు : సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును విమర్శించని రోజంటూ లేదు. నిత్యం చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసే విజయసాయి రెడ్డి రోజుకో రకంగా కొత్త కొత్త విషయాలను చెప్పి మరీ చంద్రబాబు మీద ధ్వజమెత్తుతున్నారు. తాజాగా చంద్రబాబు జీవితమంతా మీడియా మేనేజిమెంటు, మ్యానిప్యులేషన్ లతోనే సాగుతోందని విమర్శించారు. జనం ఛీ కొట్టినా జై కొట్టారని రాస్తుంది ఎల్లోమీడియా అంటూ చంద్రబాబుకు సహకరిస్తున్న ఎల్లో మీడియాపై ధ్వజమెత్తారు.

బీసీలు, ఎస్సీ,ఎస్టీలు అందరికీ అన్యాయం; జగన్ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారు : చంద్రబాబు ధ్వజం

English summary

There is not a day that YSRCP MP Vijayasai Reddy does not criticize TDP chief Chandrababu. Vijayasai Reddy, who is always targeting Chandrababu, is saying new things on a daily basis and raising the flag against Chandrababu. Recently, Chandrababu was criticized for going through media management and manipulation all his life.