చిట్టి నాయుడు శవాన్వేషణ యాత్రలకు బుచ్చన్న బ్రేక్ ; ఈ జక్కన్న చెక్కిన పప్పన్న శిల్పం ఇదే : సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును, నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ని టార్గెట్ చేసిన విజయసాయిరెడ్డి జగన్ పాలనకు, చంద్రబాబు పాలనకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా అర్థమయ్యేలా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ నుండి చిరువ్యాపారులు, రోజువారీ కూలీలు నష్టపోయారని పేర్కొన్న విజయసాయిరెడ్డి గత టీడీపీ ప్రభుత్వం కష్టజీవుల సొమ్మును కాజేసిన అంటూ విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

YCP MP Vijayasai Reddy is making harsh remarks targeting Telugu Desam party leader Chandrababu and Nara Lokesh. Vijayasaireddy, who has targeted Chandrababu in the wake of the latest developments in the state, is always trying to make the difference between the Jagan regime and the Chandrababu regime understandable as a social media platform. He said that Agrigold was the sin of Chandrababu and that Buchaya Chaudhary had put a break to Lokesh's corpse politics.