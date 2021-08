బాబు క్రియేషనే భ్రమరావతి, వారిని పరామర్శించి నాన్నారు ఎంత న్యాయం చేశారో చెప్పమన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రేమోన్మాది చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన రమ్య హత్య కేసు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా అధికార పక్షం నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తూ, లోకేష్ పరామర్శల పర్వంపై విరుచుకుపడుతోంది. రమ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన లోకేష్ శవ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని, ఎక్కడ శవం వుంటే అక్కడ రాబందులా వాలిపోతున్నాడని వైసీపీ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

దళిత యువతిని హతమార్చిన వెధవ చంద్రబాబు లాంటివాడే , లోకేష్ తో లుచ్చా పనులు : కొడాలి నాని ధ్వజం

English summary

Vijayasaireddy, targeted Lokesh, shared a post saying that Lokesh had gone to Kurnool to visit the family of a young woman who was died a year ago.With this vijayasai said to visit Usharani, Sugali Preeti and Rishiteshwari families Tell me how well your father did justice to them.