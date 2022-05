జగన్ దావోస్ పర్యటనపై టీడీపీ విమర్శలు దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టు ఉంది: సాయిరెడ్డి విసుర్లు

Andhra Pradesh

సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్ లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు లో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే జగన్ దావోస్ పర్యటనపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయాణం చేసిన విమానం లండన్లో ల్యాండ్ అవ్వడంపై చోటుచేసుకున్న వివాదం నేపథ్యంలో జగన్ ను టార్గెట్ చేస్తూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. బ్లాక్ మనీ దాచుకోవటానికి జగన్ దావోస్ పర్యటన అంటూ, ఇక లండన్ కు జగన్ ఎందుకు వెళ్లడంటూ టిడిపి నేతలు నిలదీస్తున్నారు.

YCP MP Vijayasai Reddy fired over TDP's criticism of Jagan's Davos visit. He was incensed that the TDP was spreading rumors that no one was coming forward to invest in the AP before the start of the davos summit.