చంద్రబాబు ఉస్కో అనగానే బానిసపార్టీల నేతల రచ్చ; ఆ టీడీపీనేతను ఉరి తియ్యాలన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య లైంగిక వేధింపులతో తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యవహారం దుమారం గా మారింది. టిడిపి నాయకుడు వినోద్ జైన్ లైంగిక వేధింపుల నేపథ్యంలో తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది. ఇక ఈ ఆత్మహత్య విషయంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వినోద్ జైన్ ను తెలుగుదేశం పార్టీ పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసింది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, వినోద్ జైన్ ను అరెస్ట్ చేసి కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

వైసీపీ నేతలవి నీఛ రాజకీయాలు.. చేతగాని మీరు మాపై విమర్శలా: అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం

English summary

Vijayasai Reddy, slams Chandrababu and tdp leaders making issues for small things, and now they are silent on 14 years girl suicide. Vijayasai reddy demanded to hang the tdp leader publicly who sexually harassed a minor girl.