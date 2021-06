సొల్లు వాగితే ఎలా పప్పూ .. మోడీని చీమలా కాలికింద నలిపేస్తానన్న బాబు ఫార్ములా చెప్పిన సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

టిడిపి అధినేత, ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబుపై ,టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ట్విట్టర్ వేదికగా మరోమారు విరుచుకుపడ్డారు. నిత్యం చంద్రబాబును, లోకేష్ ను ఏదో ఒక రకంగా టార్గెట్ చేసే విజయసాయిరెడ్డి. ఇటీవల రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వివిధ పరిణామాలపై టిడిపి నేతలు చేస్తున్న విమర్శలకు రివర్స్ ఎటాక్ ఇస్తున్నారు.

English summary

YCP Rajya Sabha member Vijayasai Reddy is setting fire to TDP chief Chandrababu Naidu and Nara Lokesh. chandrababu is a defination of opportunism, and vijayasai questioned lokesh about his comments and slams lokesh over recent murders.