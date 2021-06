Chandrababu విశాఖ రాజధానిని వ్యతిరేకించింది అందుకే .. రీజన్ చెప్పిన ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడుపై విరుచుకుపడే విజయసాయిరెడ్డి మరోమారు ట్విట్టర్ వేదికగా నిప్పులు చెరిగారు. చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖను రాజధానిగా వ్యతిరేకించడానికి గల కారణాన్ని విజయ సాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. భూ ఆక్రమణలు బయటపడతాయని బాబు విశాఖ రాజధానిని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు విజయసాయిరెడ్డి.

చంద్రబాబు పెద్ద తోపు ఏం కాదు.. పవర్ బ్రోకర్ ఇమేజ్ తనది : ఓపెన్ సీక్రెట్ చెప్పిన విజయసాయిరెడ్డి

Ap Capital Moving to vizag on July 23 | Fans Remembering Sushant as he left this world on this day.

English summary

Vijayasai Reddy, who is attacking Telugu Desam party leader Chandrababu Naidu, has once again set fire to his Twitter platform. Vijaya Sai Reddy revealed on social media platform the reason why Chandrababu Naidu opposes Visakhapatnam as the capital. Vijayasaireddy made interesting remarks that Babu was opposed to the capital of Visakhapatnam that land grabs would come out.