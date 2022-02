మీకంటే పెద్ద దొంగలు, మూర్ఖులు ఎవరుంటారు పప్పూ; మూల్యం చెల్లిస్తున్నారుగా బాబూ: సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై, లోకేష్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. టిడిపి ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు అరెస్టుపై చంద్రబాబు, లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా టీడీపీ నేతల విమర్శలకు సమాధానం ఇచ్చారు. లోకేష్ పై పప్పూ అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

ఏపీకి అన్యాయం చేసిన కుట్రలో చంద్రబాబు ప్రధాన సూత్రధారి: విజయసాయి రెడ్డి

YCP MP Vijayasai Reddy has lashed out at TDP chief Chandrababu and Lokesh. He countered the comments made by Chandrababu and Lokesh on the arrest of TDP MLC Ashok Babu.