విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి, విక్రయాల రికార్డు ; అయినా సరే ప్రైవేటీకరిస్తాం, లేదంటే మూసేస్తామన్న కేంద్రం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో కేంద్రం మొండిగానే ముందుకు వెళుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరణను ఉపసంహరించుకోమని తేల్చి చెబుతోంది. ఉక్కు పరిశ్రమ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను సాధ్యమైతే ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని, అలా కుదరని పక్షంలో వాటి శాశ్వతంగా మూసివేస్తామని, ఇదే తమ నూతన పబ్లిక్ సెక్టార్ విధానమని కేంద్రం స్పష్టం చేస్తోంది. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణపై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం ఈ విధంగా బదులిచ్చింది.

English summary

The Center has made it clear that it will privatize public sector enterprises such as the steel industry if possible, and if not, close them permanently. Meanwhile, the Steel Plant has set a record in production and sales from April to July.