JD ఎంట్రీతో మరి ఆయన ఎక్కడి నుంచి??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సీబీఐ మాజీ జేడీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ మళ్లీ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో జనసేన తరఫున విశాఖ లోక్ సభ నుంచి బరిలోకి దిగి రెండున్నర లక్షలకు పైగా ఓట్లు పొందారు. ఆ ప్రభావం తెలుగుదేశం పార్టీపై పడింది. ఎంపీగా బరిలోకి దిగిన బాలకృష్ణ చిన్నల్లుడు భరత్ 5వే ఓట్ల తేడాతో ఓటమిపాలయ్యారు. ఇటీవలే జేడీ మళ్లీ విశాఖ నుంచే పోటీచేస్తానని, అవకాశం ఉంటే ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీ తరఫున బరిలోకి దిగే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన కొట్టిపారవేయలేదు.

English summary

Will the Jedi return to the army?Or will you join the Telugu Desam Party?There is a dilemma in the political circles