నిర్మలమ్మా.. అమ్మకం ఆపమ్మా: సాయిరెడ్డి వినతి -విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మిక నేతలతో కలిసి ఢిల్లీలో భేటీ, ఇంకా

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశం ఇప్పుడు ఢిల్లీలోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అయిన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కార్మిక సంఘాల నేతలు ఢిల్లీలో హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ప్రైవేటీకరణ నిలిచిపోయేలా బీజేపీయేతర పార్టీల మద్దతు కూడట్టేందుకుగానూ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ నేతలు ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో వివిధ వర్గాలను కలుస్తున్నారు. ఆ నేతలను ఉద్దేశించి టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక లేఖ రాసిన సమయంలోనే.. వైసీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత విజయసాయిరెడ్డి అదేనాయకులను వెంటేసుకుని కేంద్రం పెద్దల చెంతకు వెళ్లారు..

ysrcp parliamentary party leader Vijayasai Reddy has appealed to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to withdraw the thought of ​privatisation of Visakhapatnam Steel Plant (RINL). along with representatives of stel plant workers unions, sai reddy on friday meets nirmala in delhi. meanwhile, chandrababu wrote a letter to union leaders on friday.