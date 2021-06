జగన్‌ లేఖలతోనే డెసిషన్ మారిందా: సీఎం కోరిందే పీఎం మోదీ చేశారా: ప్రధాని తాజా నిర్ణయం వెనుక..!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రకటన చేసారు. ఇక దేశ వ్యాప్తంగా వ్యాక్సినేషన్ బాధ్యత కేంద్రానిదే అంటూ ప్రకటించారు. కేంద్రం పరిధిలోనే వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుందని స్పష్టం చేసారు. దేశమంతా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇస్తామని వెల్లడించారు. వ్యాక్సినేషన్ విధానంలో తాము సాధించిన విజయాలను చెబుతూనే...ఒక రకంగా ప్రధాని గత నిర్ణయాన్ని వెనక్కు తీసుకున్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయం వెనక ఏపీ సీఎం జగన్ లేఖాస్త్రం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

There is a political debate going on over PM Modi's announcement on vaccine that this statement came after CM Jagan had written a letter to all state CMs to maintain one voice over vaccine.