వాటర్ వార్ కాస్త శ్రీశైలం పవర్ వార్ గా .. కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు ఏపీ లేఖ, టార్గెట్ తెలంగాణా జెన్ కో !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీటిని దోపిడీ చేస్తోందని తెలంగాణ మంత్రులు ఏపీ ప్రభుత్వం పై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇక తామెలాంటి జల దోపిడీకి పాల్పడడం లేదని, నోరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలని వార్నింగ్ ఇస్తూ ఏపీ మంత్రులు తెలంగాణ మంత్రులపై విమర్శలు చేస్తూనే సమస్యను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకుందాం అంటున్నారు.

English summary

The Power Panchayat came to the fore with a letter written by AP Engineer-in-Chief Narayana Reddy to the Member Secretary of the Krishna River Management Board. The AP government has once again objected to the use of water from the Srisailam project , to Telangana Genco without the permission of the Krishna River Board. The AP government has complained to the Krishna River Board that the Telangana government has been consuming water irrespective of the allocation for power generation since June 1. The letter said the Krishna River Board did not care if it had already written twice on the issue.